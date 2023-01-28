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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل في طعن رجل الأعمال الراحل محمد الأمين على سجنه 3سنوات

محمد الامين
محمد الامين

قضت دائرة السبت "د" بمحكمة النقض  على الطعن المقدم من رجل الأعمال محمد الأمين على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالإتجار فى البشر مع الفتيات بدار الأيتام المملوكة له ببنى سويف، بإنهاء الخصومة في الطعن للوفاة.

كانت محكمة الجنايات قضت فى 23 مايو الماضى بالسجن المشدد 3 سنوات ضد رجل الاعمال محمد الأمين.

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

 

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