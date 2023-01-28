شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة.. النواب يثمنون زيارات الرئيس السيسي الخارجية.. ويؤكدون: تسهم في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب للعمل داخل مصر

النائب أحمد صبور: زيارات الرئيس الخارجية هدفها تعزيز العلاقات مع دول الشرق الآسيوي في ظل الأزمات العالمية

النائب محمود منصور : زيارة السيسي لأذربيجان تأتي في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين

برلماني: زيارة السيسي لأذربيجان تساهم فى تعظيم الاستثمارات المشتركة بين البلدين

حزب المؤتمر : تطور العلاقات المصرية الدولية أحد ثمار سياسة الرئيس السيسى

ثمن عدد من النواب والأحزاب السياسية الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي، والتي بدأت من الهند، وحضور يوم الاستقلال، ثم زيارة أذربيجان ثم أرمينيا، مؤكدين أن تلك الزيادة تعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وتلك البلاد.

وأكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان عقب زيارته إلى جمهورية الهند يؤكد وجود رغبة مصرية لتعزيز العلاقات بين مصر ودول الشرق الآسيوي، لافتا إلى أن الأزمات العالمية خلقت حالة من التنافس والاستقطاب، والرغبة في تكوين تحالفات إقليمية لمواجهة الضغوط الاقتصادية بسبب الحرب الدائرة بين القوى الكبرى.

وقال "صبور"، إن زيارة الرئيس إلى الهند وأذربيجان تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول آسيا في جميع المجالات، لمجابهة التحديات العالمية، والتى تأتي بالتوازي مع تحركات دبلوماسية ولقاءات متبادلة مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين، مؤكدًا على أهمية الاتفاق بين البلدين على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية، والعمل على استكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري، والارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى (الشراكة الاستراتيجية) التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التركيز المصري على المحور الآسيوي للسياسة الخارجية المصرية لا يعني المساس بالعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، فالسياسة الخارجية المصرية تقوم على أساس من التوازن وتنويع مصادر التحالفات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية وخلق دوائر جديدة في الدبلوماسية المصرية، مؤكدا أن الظروف الدولية تقتضي مزيداً من التكاتف بين الدول الراغبة في تحقيق السلام والتنمية، لا سيما أن العالم يكتوي بنار تنافس حاد بين روسيا وأميركا والصين.

وشدد "صبور"، على أهمية الدعوة التى أطلقها الرئيس بشأن تكاتف الدول النامية لمواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية، بما في ذلك أزمتا الطاقة والغذاء، موضحًا على أن زيارة مصر للدولتين خطوة مهمة للغاية ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة اذربيجان، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ، مؤكدا ان الزيارة تساهم فى تعزيز الاستثمارات المشتركة لدولة اذربيجان، فى ضوء ما تشهده البلاد من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي نشاط الاستثمارات الأجنبية".

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، ان أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال النائب محمود منصور أن الزيارة، وعقد اللقاء مع كبار رجال الأعمال في دولة أذربيجان، سوف تعظم وحجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، ويساعد فى ذلك ما قامت به الدولة المصرية من جهود واصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار في مصر.

ولفت النائب محمود منصور، الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين سواء فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجاري تنفيذها، أو في من خلال الصندوق السيادي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والاحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة.

وثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فى الفترة الأخيرة ، وما تشهده العلاقات المصرية الدولية مع العديد من الدول من تطور في سبل التعاون المشتركة، ، يعد أحد ثمار سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية لوضع مصر فى مكانة عالية وسط عالم ملتهب بالصراعات والحروب .

واضاف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة فى بيان له اليوم، ان الرئيس بدأ زيارة أمس الى دولة أذربيجان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتى سوف تعود بالعديد من المكاسب لكل من الطرفين، والتى تأتى فى إطار الزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف الى زيادة التعاون مع الدول الشريكة، لجذب الاستثمار، وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الدول .

وأشار الحزب ، إلى ان زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وأشاد الحزب بترحيب رؤساء وممثلي الشركات الأذرية، بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتها القائمة في عدد من المجالات، وتعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين، لافتا ان ما قامت به الدولة من تطوير في البنية التحتية والطرق، بخلاف المشروعات القومية والعملاقة، كانت سبب أساسي فى سعى العديد من المستثمرين الأجانب للعمل داخل مصر .