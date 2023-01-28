عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في بينالي الفنون الإسلامية

مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض صورا نادرة من 140 عاما لمكة والمدينة

جانب من الصور
جانب من الصور

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في "بينالي" الفنون الإسلامية الذي يقام في مدينة جدة خلال المدة من 23 يناير إلى 23 إبريل2023م ، تحت عنوان "أول بيت"، لتعبر عن إسهامات المكتبة في تعزيز الثقافة العربية الإسلامية بما تقتنيه من مقتنيات نادرة تشكل صورًا من صور التاريخ الإسلامي القريب والبعيد معا.

وتطل مشاركة المكتبة في البينالي من خلال عرض مجموعة من مقتنياتها من الصور النادرة وعرضها في قاعة مكة ، وهي أول صور فوتوغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة التقطتْ بكاميرا اللواء محمد صادق باشا عام 1880م.

كانت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة سباقة في ضم مجموعة صادق باشا إلى مقتنياتها إضافة إلى كتب محمد صادق نفسه الأربعة: "نبذة في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر إلي المدينة النبوية وبيان خريطتها العسكرية (1877م)، والثاني (مشعل المحمل في سفر الحج براً (1880م)، والثالث (كوكب الحج في سفر المحمل بحرا وسيره براً (1885م) أما كتابه الأخير فكان (دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج (1885م)، وتعد هذه الكتب نادرة ومهمة، إذ تضم معلومات عن الوضع الاجتماعي والعمراني للمنطقة الغربية من المملكة خلال النصف الأخير من القرن الميلادي الماضي.

وتتميز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باحتضانها أرشيفاً للصور، يعد من أندر المجموعات المصورة في العالم، يبلغ عددها (8100) صورة فوتوغرافية أصلية مفردة أو مجموعات محفوظة في ألبومات، التقطها أشهر مصوري الشرق والمنطقة العربية منذ بدايات التصوير الشمسي عام (1740م) إضافة إلى الصور التي التقطها الرحالة وربان السفن والعسكريون والمبعوثون والقناصل والسياسيون الذي زاروا المنطقة منذ منتصف القرن الماضي وحتي بدايات القرن الحالي. وهذا الأرشيف التاريخي من الصور يعد أحد أهم المصادر الفريدة في العالم التي تجسد صورة المنطقة العربية في الماضي.

معظم هذه الصور يسجل بعض المعالم المهمة في المملكة العربية السعودية إضافة إلى تصوير بعض المشاعر والمعالم الدينية في كل من مكة والمدينة بالإضافة إلى العديد من الصور التي التقطت للأماكن الأثارية التاريخية في العواصم والمدن العربية تعكس في مجملها تنوعاً لأشكال الحياة الاجتماعية والمعاملات العربية وتؤرخ للتطور المدني والمعماري فيها؛ حيث تظهر أسواقها ومساجدها وطرقاتها وكافة أشكال الحياة فيها، فضلاً عن المجموعة من الصور التي التقطت في مناسبات تاريخية مهمة لشخصيات سياسية واجتماعية بارزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

مفاجآت كبيرة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

مدبولي للمواطنين: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

حكم الجهر بالمعاصي والذنوب دون قصد.. الإفتاء توضح

لعرض أمور هامة.. اجتماع هام لمجلس النواب غدا

أسرار أقوى عائلة بالعالم| من يخلف زعيم كوريا الشمالية.. الأخت أم الزوجة؟

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

بعد الدبابات.. أوكرانيا تسعي للحصول على سلاح أمريكي خطير

الأرصاد: عودة الأمطار والأجواء الشتوية في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| علامات تكشف البيكنج بودر الأصلي من المغشوش.. أبراج ليست أنانية.. 10 خطوات للتخلص من الوزن الزائد

4 أبراج تثق بأزواجهم أكثر من آبائهم| تعرف عليهم

أجواء مبهرة وديكورات ذهبية.. جورجينا تحتفل بعيد ميلادها فى السعودية.. شاهد

بالأحمر الجريء.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة مبهرة.. شاهد

فيديو

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

صورتها كانت غريبة.. فتاة تفارق الحياة بعد خطبتها بأسبوع وخطيبها يودعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ