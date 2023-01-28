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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 14 وإصابة 24.. روسيا تعلن عن هجوم أوكراني على مستشفي بلوجانسك

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 24 آخرين جراء قصف أوكراني لمستشفى في بلدة نوفويدار بلوجانسك.

وأضافت الدفاع الروسية، خلال بيان لها اليوم، أن الجيش الأوكراني استهدف عمدا مستشفى في لوجانسك بصواريخ هيمارس.

وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي الأوكراني على مستشفى نوفويدار يعتبر "جريمة حرب".

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن القوات الروسية دمرت أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز M777 وأسقطت طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية.

وأضاف التقرير، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي اتجاهي يوجنو-دونيتسك وزابوروجيا، كما واصلت وحدات مجموعات "فوستوك" (الشرق) عملياتها الهجومية.

وتابع: "اتخذت القوات المسلحة الروسية خطوطا ومواقع أكثر استراتيجية خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك، حيث تم تصفية أكثر من 110 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

روسيا وزارة الدفاع الروسية لوجانسك هيمارس مستشفى نوفويدار

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