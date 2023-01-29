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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علاج كسرة القلب والخاطر.. داوم على هذا الأمر يفرج همك ويشرح صدرك

صدى البلد

أكثر شئ يعالج كسرة القلب هو ذكر الله-عز وجل-، هكذا قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف،عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: مستشهدا بقوله تعالى في سورة الرعد" الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

علاج كسرة القلب والخاطر

وأشار عضو اللجنة العليا إلى أن أكثر شيء يعالج كسرة القلب هو اللجوء إلى رب القلب، ويطلب العبد من ربه بأن يجبر كسره، وهذا لأن الله-سبحانه وتعالى-هو جبار المنكسر، فما لجأ اليه أحدا الا جبر الله خاطره ما لجأ اليه احدا الا جبر الله كسره فما لجأ اليه أحد الا أصل الله حاله وباله إلا نفث همه واخرجه من حلق الضيق الى اوسع الطريق .

فهو تعالى جبار يجبر خواطر المنكسرين، ويجبر قلوب المتألمين ويقدر وجع الموجوعين.

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"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ".

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دعاء لجبر القلوب 
يا رب إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وضعفي وهوني على الناس يا رب يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين.

( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك).

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

علاج كسرة القلب والخاطر دعاء لجبر القلوب

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