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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 كلمات إذا عجزت عن قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال

صدى البلد

الذكر يلين القلوب ويمسح الذنوب ويطمئن صاحبه، ويجعله في معية الله ، ولا يقربه شيطان ولا يمسه جان، ويبعد عنه شر الإنس والجن، فمن لزم الذكر فاز وربح.

4 كلمات لمن قل ايمانه 

فمن عجز عن قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال فلا تعجز عن الإكثار من (( سبحان الله.. الحمد لله.. لا اله الا الله.. الله أكبر ))، فإنها تسقط السيئات وتضاعف الحسنات وترفع الدرجات. 

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هل تقبل صلاة الضحى قبل شروق الشمس .. الفتوى توضح

ماذا تفعل في فترات الفتور ونقص الايمان ؟

 1-بالصدقة 

2-الاستغفار 

3-بر الوالدين. 
فمتى وجدت من جسدك فتورا فافتح لنفسك بابا آخر إلى الطاعات الأخرى كمساعدة إنسان وإغاثة ملهوف وصدقة خفية، وهدية للأم أو للأب تفرحهما، لا تدع نفسك عاطلا عن العمل للجنة، ولو بسقيا قطة. 

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14 كلمة لمن قل ايمانه وتكاسل عن العبادة 
((اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ))
((ربي لا تجعلني محروماً ولا شقياً ولا عاصياً ولا مكروهاً))

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4 كلمات إذا عجزت عن قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال

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