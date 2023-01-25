احذر .. خطأ شائع فى الصلاة يبطلها ويغفله الكثيرون

حذر الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، ومن أئمة وزارة الأوقاف، من خطأ شائع يقع فيه الكثير أثناء الصلاة.

تكبيرة الإحرام

وقال " أبو بكر"، خلال لقائه ببرنامجه " إني قريب"، المذاع عبر قناة النهار، أن الكثير عندما يذهبون للصلاة فى المسجد ويدخلون فى الصلاة يغفلون عن تكبيرة الإحرام.

وتابع قائلاً:" إن هناك من يدخل الصلاة ويجد الإمام راكعا فيدخل الصلاة قائلاً " الله أكبر" بسرعة ثم يركع إن كان الإمام راكعا أو يسجد إن كان الإمام ساجدا."

وأشار الى أن تكبيرة الإحرام فرض وركن من الصلاة وإغفالها يبطل الصلاة، فمن يدخل للصلاة ووجد الإمام راكعا كان او ساجدا فعليه ان يكبر تكبيرة الإحرام بطمئنان وهدوء ثم يركع او يسجد حسب ما يجد الإمام عليه.

فيجب علينا أن نحافظ على الصلاة فى أوقاتها لأن الصلاة على أوقاتها من أحب الأعماللله تعالى .