إنذار من الله بقرب يوم القيامة.. احذر علامة واحدة باقية للساعة

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك علامة جديدة من علامات الساعة الكبرى، ولم يتبقي الا سوى بضع علامات، وهما الخسوفات الثلاتة ويأجوج ومأجوج، ثم النار التى تحف الناس من المشرق للمغرب.

وأضاف “ أبو بكر” فى فيديو منشور له خلال برنامج “ إني قريب”، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الخسوفات الثلاثة هما “الخسف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب” والخسف بمعنى اشتقاق الارض وغياب ما فوقها داخلها اى ستلبع الاشياء اللى عليها لأنه وقع فى الماضي ووقع فى الفترة الحالية، والقرآن الكريم تحدث عن هذا الأمر فى تلميحات دون تصريحات لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان كل شئ حدثنا به سيقع سواء الخسف بالمشرق أوالخسف بالمغرب أو الخسف بجزيرة العرب.

وأشار الى أن من علامات الساعة ان تعود جزيرة العرب كما كانت من قبل، ومن علامات الساعة اختفاء الجبال فى مكة وتحولها لفنادق هذا كله إنذار من الله اننا نسير نحو يوم القيامة.

علامات الساعة الكبرى

1-الدجال

2-نزول عيسى بن مريم

3-ظهور يأجوج ومأجوج

4-ظهور دابة تكلم الناس

5-الدخان

6-طلوع الشمس من مغربها

7-خسف بالمشرق

8-خسف بالمغرب

9-خسف بجزيرة العرب

10-نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم

علامات الساعة ظهرت ولم يتبق سوى هذه الامارات

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن علامات الساعة بدأت تظهر منذ موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلامات الصغرى التى ظهرت كثرة موت العلماء، والهرج أي القتل.

علامات الساعة ظهرت من فترة

وأشار “ الأطرش”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لم يتبق من علامات الساعة إلا العلامات الكبرى، فكونهم يتعرضوا للعلماء كالشيخ الشعراوي بالإيذاء يعد من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من آذى عالما فقد اذاني ومن اذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى).

وتابع: أن من علامات الساعة الانفلات الأخلاقي الذي نعيشه أيضا ان ترى الحفاة العراة يتطاولون فى البنيان، وأن تخرج المرأة من بيتها سافرة، لم يبق من علامات الساعة إلا العلامة الكبرى وهى خروج الشمس من مغربها، ونزول المسيح الدجال، وأن تلد الأمة ربتها أى تشتم أمها.