عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إنذار من الله بقرب يوم القيامة.. احذر علامة واحدة باقية للساعة

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك علامة جديدة من علامات الساعة الكبرى، ولم يتبقي الا سوى بضع علامات، وهما الخسوفات الثلاتة ويأجوج ومأجوج، ثم النار التى تحف الناس من المشرق للمغرب.

علامات الساعة الكبرى

وأضاف “ أبو بكر” فى فيديو منشور له خلال برنامج “ إني قريب”، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الخسوفات الثلاثة هما “الخسف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب” والخسف بمعنى اشتقاق الارض وغياب ما فوقها داخلها اى ستلبع الاشياء اللى عليها لأنه وقع فى الماضي ووقع فى الفترة الحالية، والقرآن الكريم تحدث عن هذا الأمر فى تلميحات دون تصريحات لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان كل شئ حدثنا به سيقع سواء الخسف بالمشرق أوالخسف بالمغرب أو الخسف بجزيرة العرب.

 

وأشار الى أن من علامات الساعة ان تعود جزيرة العرب كما كانت من قبل، ومن علامات الساعة اختفاء الجبال فى مكة وتحولها لفنادق هذا كله إنذار من الله اننا نسير نحو يوم القيامة.

علامات الساعة الكبرى 

1-الدجال
2-نزول عيسى بن مريم
3-ظهور يأجوج ومأجوج
4-ظهور دابة تكلم الناس
5-الدخان
6-طلوع الشمس من مغربها
7-خسف بالمشرق
8-خسف بالمغرب
9-خسف بجزيرة العرب
10-نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم

علامات الساعة ظهرت ولم يتبق سوى هذه الامارات

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن علامات الساعة بدأت تظهر منذ موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلامات الصغرى التى ظهرت كثرة موت العلماء، والهرج أي القتل.

علامات الساعة ظهرت من فترة

وأشار “ الأطرش”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه لم يتبق من علامات الساعة إلا العلامات الكبرى، فكونهم يتعرضوا للعلماء كالشيخ الشعراوي بالإيذاء يعد من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من آذى عالما فقد اذاني ومن اذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى).

وتابع: أن من علامات الساعة الانفلات الأخلاقي الذي نعيشه أيضا ان ترى الحفاة العراة يتطاولون فى البنيان، وأن تخرج المرأة من بيتها سافرة، لم يبق من علامات الساعة إلا العلامة الكبرى وهى خروج الشمس من مغربها، ونزول المسيح الدجال، وأن تلد الأمة ربتها أى تشتم أمها. 

علامات الساعة علامات الساعة الكبرى علامات الساعة التي ظهرت وانتهت علامات الساعة ظهرت ولم يتبق سوى هذه الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

ترشيحاتنا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن نيتها الاستقالة من منصبها

كهربا يخلف جميع التوقعات..سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي ولكن في هذه الحالة

وزير السياحة يعقد لقاءات صحفية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الإسبانية

يتراجع بقوة.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن لقاء بلينكن وأوغلو في واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قلقاس بالسلق.. بمذاق لا يقاوم

كيم كارداشيان تتصدر التريند بعد شراء قلادة نادرة للأميرة ديانا.. ما القصة؟

مبالغ في سعره .. تكلفة فستان أصالة في سعودي آيدول تثير ضجة على السوشيال ميديا

محاكاة للواقع.. إزاي تحمي نفسك من الانفجار النووي.. فيديو

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ