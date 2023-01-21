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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آية واحدة لو قرآتها بعد العصر رزقك الله من حيث لا تحتسب وفرج همك وقضى دينك

صدى البلد

هناك آية قرآنية لو كل واحد منا قرأها سيفتح الله عليه ويوسع رزقه ويفرج همه وكربه، بحسب ما قاله الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، خلال لقائه ببرنامجه “ إني قريب”، المذاع عبر قناة النهار. 

آيه لو قرأتها بعد صلاة العصر وسع الله رزقك وأزال همومك

وتلا “ أبو بكر”، الآية الكريمة من سورة النور فى قوله تعالى { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}. (35)

 

وتابع قائلاً:" اتحداك لو رددتها بيقين بعدما تصلي العصر الا منحك الله الرزق الكثير والخير الوفير وسدد عنك الدين وفرج الهم".

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وأشار الى أن من قرأ هذه الآية سيفتح الله عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب بشرط أن يقرأها بيقين مستقبل للقبلة ومتوضأ يوم خميس أو جمعة ويكون صائم ويكررها بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، إلا منحك الله الرزق الكثير والخير الوفير وسدد عنك الدين وفرج الهم. 

سورة النور تفريج الهم قضاء الدين

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