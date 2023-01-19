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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أشعر بثقل الصلاة في قلبي ماذا أفعل؟.. 14 كلمة تعينك على العبادة

صدى البلد

الصلاة هي ما تصل الإنسان بربه، وتشرح صدره، وتزيل عنه الغموم والهموم والأحزان، وتجلب السعادة له، إلا أن البعض يشعر بأن الصلاة ثقيلة على قلبه، مما جعله يصلي فرض ويترك الأخر او يؤخرها أو يتركها نهائي ويتسألون ماذا يفعلون؟. 

فمن بدأ يشعر أن الصلاة أصبحت ثقيلة فعليه ان يردد هذه الأدعية التي تعينه على العودة للصلاة بحب وشغف وطاقة مثل الأول وأفضل. 

14 كلمة لمن قل ايمانه وتكاسل عن العبادة 
((اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ))
((ربي لا تجعلني محروماً ولا شقياً ولا عاصياً ولا مكروهاً))

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طاقة سورة يس.. 10 أسرار فيها العجب

دار الإفتاء المصرية، قالت أن الأمر يتطلب مجاهدة من النفس ، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يقول لبلال -رضي الله تعالى عنه-: «يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها»، فيجيب على الإنسان أن يجاهد نفسه ويدفعها إلى الصلاة دفعًا، فمجاهدة النفس تعد من أعظم الوسائل المعينة على قيام الليل لأن النفس البشرية بطبيعتها أمارة بالسوء تميل إلى كل شر ومنكر.

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دعاء يعنيك على الصلاة 
1- " ربِ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء "
2- " اللهم أعني على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك "
3-" اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك "

دعاء يعنيك على الصلاة أشعر بثقل الصلاة على قلبي 6 خطوات للخشوع في الصلاة

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