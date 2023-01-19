أشعر بثقل الصلاة في قلبي ماذا أفعل؟.. 14 كلمة تعينك على العبادة

الصلاة هي ما تصل الإنسان بربه، وتشرح صدره، وتزيل عنه الغموم والهموم والأحزان، وتجلب السعادة له، إلا أن البعض يشعر بأن الصلاة ثقيلة على قلبه، مما جعله يصلي فرض ويترك الأخر او يؤخرها أو يتركها نهائي ويتسألون ماذا يفعلون؟.

فمن بدأ يشعر أن الصلاة أصبحت ثقيلة فعليه ان يردد هذه الأدعية التي تعينه على العودة للصلاة بحب وشغف وطاقة مثل الأول وأفضل.

14 كلمة لمن قل ايمانه وتكاسل عن العبادة

((اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ))

((ربي لا تجعلني محروماً ولا شقياً ولا عاصياً ولا مكروهاً))

دار الإفتاء المصرية، قالت أن الأمر يتطلب مجاهدة من النفس ، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يقول لبلال -رضي الله تعالى عنه-: «يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها»، فيجيب على الإنسان أن يجاهد نفسه ويدفعها إلى الصلاة دفعًا، فمجاهدة النفس تعد من أعظم الوسائل المعينة على قيام الليل لأن النفس البشرية بطبيعتها أمارة بالسوء تميل إلى كل شر ومنكر.