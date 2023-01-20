عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي

صدى البلد

يمر علينا جميعا أوقات لا يتحمل فيها أحد أي شئ وتضيق عليه الأرض بما رحبت، فمن ضاقت عليه نفسه وصدره فعليه أن يلجأ لله تعالى يتوضأ ويصلي ركعتين ويذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب. 

في هذا الصدد قال الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن سيدنا علي بن أبي طالب ضي الله عنه، قال احفظوا عني خمساً فلو ركبتم الإبل في طلبهن لأنضيتموهن «أي أهلكتم الإبل وما وصلتم إليهن» قبل أن تدركوهن، موضحا أنه مهما سافر الإنسان بحثا عن تعلم هذه الوصايا لم يجد مثلها.

5 وصايا من سيدنا علي ابن أبي طالب 

وتابع عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، حديث سيدنا «علي»، حيث حدد الـ5 وصايا، وهي:

1- لا يرجو عبد إلا ربه.

2- لا يخاف إلا ذنبه.

3- لا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم.

4- لا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم.

5- والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له .

إنذار من الله بقرب يوم القيامة.. احذر علامة واحدة باقية للساعة

طاقة سورة يس.. 10 أسرار فيها العجب

أمر واحد يفتح الأبواب المغلقة ويزيل الضيق والحزن والهم 

الصلاة على النبي ﷺ، فإنه لا يبقى مع الصلاة عليه هم ولا ضيق بإذن الله، كما عند أحمد والترمذي وصححه الحاكم قال أُبيّ بن كعب للنبي ﷺ: (يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك،  قال: قلت: فالثلثين، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفى همك، ويغفر لك ذنبك)! وذلك أن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}. 
 

دعاء الهم 

(اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وأرحمني ولا تبتليني وأرزقني وأكرمني من حيث لا احتسب). 


دعاء الهم والحزن 

«لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، ورب الأرض رب العرش الكريم».

 «اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي».

5 وصايا من سيدنا علي ابن أبي طالب دعاء الهم دعاء الهم والحزن القلوب إيمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

الحق ميزعّلش | خالد الغندور في تغريدة لـ جمهور الزمالك .. شاهد

ترشيحاتنا

مش لاعب يخوف الزمالك .. مدحت عبدالهادي يهاجم كهربا ويعلن غيابه عن القمة

بيان عاجل من بايدن بشأن قضية الوثائق السرية

وعد الخطيب |شبانة يكشف عن الموقف النهائي لـ كولر بشأن الميركاتو الشتوي

مدير وكالة الطاقة الدولية يفجر صدمة بشأن الأسواق في 2023

علماء ببريطانيا ينجحون في توجيه الصواعق والبرق بالليزر

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 20 يناير 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

4 علامات تحذيرية يمكن أن تظهر قبل أسبوع من حدوث نوبة قلبية.. إياك تجاهلها

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ