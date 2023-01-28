شادي محمد: المرأة تحب الرجل صاحب الشخصية القوية

قال الكابتن شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الفتاة لا يجب أن تقوم بأي شيء يجعلها عرضة للتحرش، معقبًا: "أنا ضد التحرش في كل الأحوال، ولازم نتعامل بأخلاقنا، أنا مستحيل أقول أتحرشوا بحد، لأنه يقوم بسلوك معين، ولكني أطالب بالحفاظ على العادات والتقاليد".

وتابع "محمد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على فضائية "الأهلي"، أن البعض قام بضرب العادات والتقاليد من خلال الظهور بشكل غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "الحرية يجب أن تكون منضبطة، حتى لا نفقد أخلاقيتنا".

وأشار إلى أنه رجل يحب الحرية، ولكنه بضوابط ومسؤولية، معقبًا: "المرأة تحب الرجل الذي يمتلك شخصية قوية، وإذا قامت المرأة بفرض شخصيتها على الزوج سيفقد الرجل هيبته".

