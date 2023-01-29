الثقافة والفن للجميع في معرض القاهرة للكتاب 2023

تشارك مؤسسة «حياة كريمة» لأول مرة بجناح خاص في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والمقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية إلى جانب العديد من المؤسسات، والقطاعات الرسمية.

في البداية قال دكتور محمد ممدوح مسؤل مؤسسة حياة كريمة ان المؤسسة قد شاركت بندوة بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب العام الماضي في دورته الـ53، بهدف تسليط الضوء على محور بناء الإنسان مع إبراز محور البنية التحتية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولكن تم مشاركة المؤسسة هذا العام في معرض الكتاب بجناح خاص لعرض بعض ورش الحكي وورش التلوين وتلوين الوجوه للأطفال وبعض الأنشطة التي تستهدف الشباب ومنها بعض المسابقات عن الانجازات التي تمت خلال عام 2022 .