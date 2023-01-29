فاركو: حققنا فوزا صعبا على المصـري وطارق العشري مكسب كبير

أعرب عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على النادي المصري أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وقال حنفي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "حققنا فوزًا صعبًا على النادي المصري، رغم غياب أكثر من عنصر أساسي مثل أحمد عبد العزيز مودي، وجابر كامل، وكذلك أحمد شريف، وغيرهم ، كما أن الفريق البورسعيدي يسير بشكل مميز في المباريات الأخيرة منذ تولي حسام حسن تدريب الفريق، وهو ما جعل المباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "التعاقد مع طارق العشري لتدريب الفريق مكسب كبير، نظرًا لما يمتلكه المدير الفني من خبرات كبيرة وباع طويل في بطولة الدوري الممتاز مع حرس الحدود وطلائع الجيش وغيرهما من الأندية التي حقق معها نجاحًا كبيرًا، وهو الاختيار المناسب لفاركو في التوقيت الحالي بعد استقالة إيهاب جلال الذي أتوجه له بالشكر على الفترة الماضية".