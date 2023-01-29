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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة وهبة في أحدث ظهور بعد توقف برنامجها.. شاهد

بسمة وهبة
بسمة وهبة

شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها صورا جديدة له عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات اقصيرة إنستجرام.

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة شتوية متميزة باللون الأسود الكامل وحذاء باللون الوردي.

 

وعلقت بسمة:" بكرة تلج باريس".

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة من خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية ‏‏"المحور"، عن توقف تقديم البرنامج الفترة المقبلة كونها تستعد لتصوير وتجهيز ‏برنامجها الرمضاني "العرافة وشيخ الحارة".‏


وقالت "وهبة"، إنها تعتاد الحصول على الإجازة مرتان في السنة، إحداهما في ‏أغسطس إذ تقضيها وسط أطفالها، أما الأخرى قبل شهر رمضان كونها تجهز ‏وتصور لبرنامجها الرمضاني، مازحة: "عايزة أسلم على ماما وبابا وأولادي وأقعد ‏معاهم كام يوم قبل ما أدخل المفرمة".‏


وأضافت أن برنامجها الرمضاني "العرافة وشيخ الحارة" يحتاج لشغل وتصوير ‏ومجهودات كبيرة، متنمية إنتاج برنامج ناجح يليق بالجمهور وينال إعجابه، مشيرة ‏إلى أنها لن تتردد لحظة في العودة لبرنامج "90 دقيقة" إذا تتطلب الأمر ذلك، ‏طالبة من جمهورها: "أدعولي أكون على قدر المسئولية والمستوى الذي تنتظرونه ‏هذا العام"، مختتمة حديثها: " إن شاء الله نلقاكم برمضان في العرافة وشيخ ‏الحارة". ‏

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