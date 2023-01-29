ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها حالة جديدة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية قميص أبيض، ومعتمدة علي الميكب الهادى الذي أبرز جمال وجهها وأنسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة فيدراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.



ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات"لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.