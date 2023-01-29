جرائم حرق المصحف في أوروبا.. المؤسسات الدينية تضع روشتة المواجهة والرد

تتعدد جرائم المتطرفين في أوروبا تجاه الدين الإسلامي وازدراء مقدساته ومعتقداته، حيث تعددت جرائم حرق المصحف الشريف في عددٍ من الدول بدأت بالسويد مروراً بهولندا والدنمارك، الأمر الذي دفع المؤسسات الدينية إلى الإدانة وتبني روشتة عاجلة للمواجهة والرد.

جرائم حرق المصحف

البداية كانت مع قيام متطرف سويدي بإحراق المصحف أمام مقر إحدى السفارات باستوكهولم، تبعتها جرائم أخرى في كل من هولندا والدنمارك، حيث تم تصوير قيادي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام واقفاً وحيداً على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي في لاهاي، لتخرج كافة المؤسسات الإسلامية لتؤكد أن الأمر محاولة استفزازية ممنهجة، وتدعو لمقاطعة المنتجات التي يتم استيرادها من هذه الدول.

الأزهر الشريف وصف مشهد إقدام مجموعة من الإرهابيين التابعين لليمين المتطرف السويدي على حرق المصحف الشريف، بالمشهد المتكرر الذي يدل على تواطؤ السلطات السويدية مع هؤلاء المجرمين في محاولة للإساءة المتكررة والمتعمدة للمقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم.

وأوضح أن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف الشريف في قلب إنسان متحضر، وسوف يظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية جمعاء، وموجهًا لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الضالين المجرمين، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والنفوس المريضة، من أصحاب السجلات السوداء في تاريخ التعصب والكراهية وحروب الأديان.

وشدد الأزهر، على أن السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار "حرية التعبير"-ولو بالصمت-؛ هو تواطؤ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.

الإمام الأكبر قد سبق له وأن فند مزاعم الغرب في ربط جرائم العنف ضد المسلمين ومعتقداتهم بما يشهدون من موجات إرهابية معلناً أنه إرهاب مماثل حيث قال:"وعلى الذين أقدموا على ارتكاب جريمة حرق المصحف وحرق بيوت الله في الغرب أن يعلموا أن هذه الأفعالَ هي - الأخرى - إرهاب بكل المقاييس، بل هي وقود للفكر الإرهابي الذي نعاني منه، فلا تردوا على الإرهاب بإرهاب مماثِل، وليس من المنتظر أبدا ممن يزعمون التحضر والتقدم إهانة مقدسات الآخرين على مرأى ومسمع من الناس".

الوكيل الأسبق للأزهر الدكتور عباس شومان، أشار إلى أن حرق المصحف لا ينال من المصحف الشريف، ولكن ينال من أدعياء الحضارة والرقي، فهو يمثل قمة الهمجية والعنصرية .

لتتمثل روشتة المؤسسات الدينية في الحل والمواجهة كردٍ عملي على تلك الموجة في التالي:

1- مقاطعة المنتجات

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية بعد أيام من الواقعة التي تم فيها إحراق وتمزيق نسختين من القرآن الكريم، من جانب ناشطين يمينيين متطرفين في ستوكهولم ولاهاي.

وطالب الإمام الأكبر الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية وتوجيه "ردّ مناسب لحكومتي هاتين الدَّولتين، بسبب التمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها "حرية التعبير".

لتصحبها موجة من التأييد، حيث أعلن الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تفاعله مع دعوات المؤسسات الدينية الكبرى وعلى رأسها الأزهر الشريف لمقاطعة منتجات هولندا والسويد بكافة أنواعها واتخاذ موقف قوي وموحد لنصرة كتاب الله، كرد مناسب على حكومتين هاتين الدولتين التي أساءت لـ 1.5 مليار مسلم، والاستمرار في حماية الجرائم الدينية والبربرية تحت لافتة الإنسانية والتي يسمونها حرية تعبير.

2- بيان منهج القرآن في عمارة الكون

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، عن اتخاذ اجراءات عملية للدفاع عن القرآن الكريم، ضد المتطاولين والمتطرفين الذين قاموا بحرقه في السويد وهولند قبل أيام.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن اختيار “القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون” عنواناً لموضوع خطبة الجمعة القادمة في جميع مساجد جمهورية مصر العربية، يأتي كرد على المتطاولين عليه.

وأوضح وزير الأوقاف في بيان له الجمعة الماضية: “رد عملي بمزيد من العناية به حفظا وتلاوة وفهما وتطبيقا : سلوكا وأخلاقًا ومنهج حياة مع إكرام أهله وحفظته فقد علمنا ديننا التسامي والرقي وهذا هو منهج قرآننا الذي يحاولون النيل منه ولكن هيهات ”.

3- رفع غطاء حرية الرأي والتعبير

فيما أكد الدكتور أسامة الأزهري أن حرق المصحف الشريف همجية مرفوضة، موضحًا أن العالم أجمع تابع وقائع حرق نسخة من المصحف الشريف في دولة السويد أثناء إحدى التظاهرات التي تزعمها يمينيون متطرفون.

وقال الأزهري في بيان له:" ولا يسعنا إلا استنكار مثل هذه الأفعال البربرية التي تغذي قيم الكراهية، وتتنكر للحضارة الإنسانية بكل قيمها ومواثيقها، وإن الإقدام على حرق كتاب مقدس لدى طائفة هو عمل مجرد من دعوات الفكر أو الرفض الثقافي أو السياسي أو حتى الديني لهذه الطائفة أو لبعض المنتسبين إليها.

وأضاف: لا يمكن النظر إليه إلا كاستفزاز وتطاول ومساس بمعتقد يدين به ربع سكان الكوكب من المسلمين الذين لا يقبلون مساساً بالقرآن العظيم، لقد آلمني وهالني بصورة شخصية كما آلم وهال كل مسلم تألم لهذا الحادث البشع وهو ينال من معتقده ومن أقدس ما يؤمن به في حياته.

وشدد “الأزهري” على الرفض وبصورة صارمة وبغضب بالغ أي نيل من مقدسات المسلمين، داعيا حكومات الدول التي ترعى أو تدعم أو توفر غطاء فكريا وتسبغ نزاهة مفتعلة على أفعال كراهية محضة، بتوصيفها من أعمال "حرية الرأي والتعبير"، إلى إعادة النظر في تأجيج الكراهية جراء هذه التصرفات العدوانية الهمجية.

وقال إن التصرف بمسؤولية حضارية وسياسية وإنسانية ذوقية، ينبغي أن يمنع كل هذه الممارسات ويجهضها في مهدها، وإن النظر إليها كحرية رأي وتعبير إنما هو تلاعب وتغليف لكراهية محضة على عكس ما هي عليه حقيقة.

وتابع بالقول: وإذ كانت الإنسانية في هذا القرن تبذل مساعيها لأجل خلق مسار حواري بين الحضارات والأديان والثقافات، فإننا كمسلمين نرفض شكلا وموضوعا أي مساس بمقدساتنا، ونراه هدما لجسور الحوار وارتدادا عن أخلاقيات الحضارات والأديان.