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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 عروض وأبرزها الزمالك.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن انتقال القندوسي للأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن تفاصيل جديدة بخصوص انتقال الجزائري أحمد القندوسي للنادي الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن أحمد القندوسي كان يرغب في الانتقال للنادي الأهلي وحسمت الصفقة في أسرع وقت.

وشدد على أن القندوسي كان يمتلك 3 عروض وأبرزها الزمالك، ولكن رغبته كانت للأهلي.

وأضاف أن الزمالك عرض 300 ألف دولار لإعارة اللاعب، ودخل الأهلي وعرض مليون دولار، ولذلك رجحت كفة القلعة الحمراء.

وأعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، توصله لاتفاق مع الأهلي، بشأن انتقال أحمد القندوسي للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميا.. أحمد القندوسي ينضم إلى الأهلي 

وكتب وفاق سطيف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل إلى اتفاق نهائي لانتقال اللاعب أحمد قندوسي إلى نادي الأهلي المصري”.

وأضافت الصفحة الرسمية للنادي الجزائري: “تتقدم إدارة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق، وتتمنى له التوفيق في مشواره الكروي”.

وكان القندوسي قريبا من الانتقال لصفوف الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، إلا أن الصفقة لم تكتمل، لينتقل اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر.

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