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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو التنسيقية: الحماية والعدالة الاجتماعية بملفات عمل لجنة التسويق السياسي في 2023

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن آليات عمل لجنة التسويق السياسي تعتمد على مجموعات العمل الداخلية بالتنسيقية واللجان والمنتديات، كما تعتمد على التداعيات الخارجية والأحداث المستمرة في البلاد.


جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023 ، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.


ولفت سالم، إلى أنه خلال اللجنة يتم مناقشة ما تم التوصل إليه من خلال مجموعات العمل الداخلية في التنسيقية، ووضع الطريقة الأنسب لتفعيل التوصيات التي يتم التوصل إليها.


وأكد سالم، أن هناك ملفات مثل ملف التنمية الاقتصادية وملف العدالة المناخية هي ملفات مستمرة في الدراسة من العام السابق للعام الحالي 2023، وقال إن ملف العدالة الاجتماعية والحماية المجتمعية من الملفات المطروحة على أعضاء اللجنة هذا العام.


وأشار سالم إلى أن هناك أمرا آخر يخص اللجنة وهو التشبيك مع المجتمع المدنى والمنظمات من خلال تفعيل الأنشطة والمبادرات المختلفة، وأن أي أحداث تستدعي العمل عليها هي من أولويات عمل اللجنة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المجتمع المدني التنمية الاقتصادية العدالة الاجتماعية تنسيقية شباب الاحزاب

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