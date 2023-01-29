الكبير بتصرفاته.. إبراهيم فايق يشيد بتصرف الأهلي مع أحمد القندوسي

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على موقف النادي الأهلي مع اللاعب الجزائري احمد القندوسي، المنضم مؤخرا للفريق، من المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية.

وكتب إبراهيم فايق في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الكبير كبير بتصرفاته وبحكمته.. المواقف الحقيقية تصنع دائما علاقات متينة.. وأهل الجزائر يستاهلوا كل خير والله”.

كان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر ترك أحمد القندوسي المنضم حديثا للفريق الاول لكرة القدم للمشاركة مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين .

وقال النادي الأهلي، في بيان رسمي: انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب، بعيدًا عن أي لوائح أو قوانين.

وأضاف الأهلي: سوف يترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة.