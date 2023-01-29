نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات توصيل خدمة الصرف لمشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، وماجد رمضان نائب رئيس مدينة ناصر ومهندسي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزي ببا وناصر من جهاز التعمير، والمختصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري مشروعات المكتب الاستشاري للمشروعات، وذلك لمناقشة آليات توصيل الصرف الصحي لبعض مشروعات حياة كريمة التي تم الانتهاء من كافة الإنشاءات بها، لدخولها الخدمة.



في بداية الاجتماع شدد نائب المحافظ على ضرورة سرعة السير في إجراءات تسليم مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة، والتي تم نهو كافة الأعمال الإنشائية بها، لدخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على أهالي القرى المستهدفة، مثل المجمعات الخدمية والزراعية ومراكز الشباب ومراكز تنمية الأسرة ووحدات الإسعاف وغيرها بمركزي ببا وناصر.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطوات والآليات اللازمة لتوصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المشروعات بالقرى التي لم يتم الانتهاء فيها من مشروعات الصرف الصحي، وتحتاج إلى توصيل الخدمة بصفة مؤقتة لبدء التشغيل، ولحين نهو مشروعات الصرف، وذلك ضمن أعمال مطابقة المشروعات للمواصفات والمعايير الفنية قبل تسليمها.

ووجه نائب المحافظ بالتنسيق بين مسؤولى الوحدات المحلية بناصر وببا والمختصين بجهاز تعمير شمال ووسط الصعيد وبحضور الجهات التابع لها المشروعات" المالكة لها"، لإعداد التوصيات اللازمة الخاصة بترفيق المشروعات منتهية الإنشاء بخدمة الصرف الصحي، من خلال إنشاء خزانات صرف مؤقتة ذات سعة مناسبة، لحين الانتهاء من ربطها على شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالقرى.