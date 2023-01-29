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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل خالد الغندور على تشيكل فيوتشر أمام الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق التشكيل الأساسي لفريق فيوتشر أمام القلعة البيضاء قبل اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم فى الدورى الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "#عاجـــــــل: تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك بالدوري".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - سيد عبد الله "نيمار"

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي  وسامسون أكينولا.

الدوري الممتاز خالد الغندور نادي الزمالك تشكيل الزمالك تشكيل فيوتشر

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