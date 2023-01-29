تشكيل ريال مدريد أمام سوسييداد في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام ريال سوسييداد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، رودريجر، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

بدلاء ريال مدريد:

لونين، لويس لوبيز، فاييخو، هازارد، مودريتش، أسينسيو، أودريوزولا، ماريانو، ماريو مارتن.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي فريق ريال سوسييداد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.