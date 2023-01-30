ماذا تقول عند سماع الصلاة خير من النوم في الفجر؟.. كلمتان

لاشك أن سؤال ماذا تقول عند سماع الصلاة خير من النوم في أذان الفجر ؟، يعد من المسائل المهمة التي قد لا يعرفها كثيرون، فرغم أن هذه العبارة تعد من الجمل التي يسمعها الجميع في أذان الفجر، إلا أنها تظل أحد أسرار صلاة الفجر الخفية، خاصة وأن وقت الفجر وصلاة الفجر من أكثر الأزمنة المباركة التي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - باغتنامها والفوز بنفحاتها العظيمة، وذلك لما ورد من فضل عظيم لصلاة الفجر في كثير من النصوص النبوية الشريفة، ووصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم بالحرص عليها واغتنامها، فإن كان الجميع يعرفون كيف يرددون الأذان فإنهم قليلون أولئك الذين يعلمون ماذا يرددون عندما يقول مؤذن الفجر “ الصلاة خير من النوم ”، بما يطرح أهمية كبيرة لسؤال ماذا تقول عند سماع الصلاة خير من النوم ؟ .

ماذا تقول عند سماع الصلاة خير من النوم

ورد في مسألة ماذا تقول عند سماع الصلاة خير من النوم ، أنه من المقرر فقها استحباب ترديد المستمع للآذان بمثل ما يقول المؤذن إلا عند قوله (حى على الصلاة – حى على الفلاح) فيقول (لا حول ولا قوة إلا بالله). وذلك عملًا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم (إِذَا سَمِعتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ ) متفق عليه، وعن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم قال حى على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حى على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه مسلم، وأما ما يقال عند سماع عبارة (الصلاة خير من النوم) فالمستمع مخير بين ترديدها عملًا بظاهر الحديث السابق وبين قول (صدقت وبررت) وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. ولا مانع من الجمع بينهما أيضاً.

وقال الكاساني الحنفى رحمه الله: (وكذا إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم: لا يعيد السامع لما قلنا، ولكنه يقول: صدقت وبررت أو ما يؤجر عليه) ، وقال النووى رحمه الله: (ويقول إذا سمع المؤذن الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت، هذا هو المشهور، وحكى الرافعي وجها أن يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم).

ماذا تقول عند سماع أذان الفجر

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه حدد ماذا تقول عند سماع أذان الفجر ؟، فأوصانا بالدعاء بأربعة وعشرين كلمة عند سماع الأذان ، للفوز بمغفرة الله عز وجل، وعن كلمات الدعاء عند سماع الأذان ، التي يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائلها، وهي : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا»، لما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

و فيه دليل على مشروعية الترديد وراء المؤذن بهذا اللفظ ، وقال طائفة من العلماء السنة أن تقول كما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وتقول بعدها أشهد أن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، وقوله «غفر له ما تقدم من ذنبه»: فيه دليل على سعة رحمة الله، فالذكر بعد الأذان يعد من مكفرات الذنوب، لذا أوصى -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء عند سماع الأذان.

ماذا تقول بعد أذان الفجر

يعد ترديد المسلم وراء المؤذن أحد الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، والتي لها فضل عظيم ، حيث إن دعاء من يرددها لا يرد كما ورد في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :" الدعاء لايرد بين الأذان و الإقامة " ، أما حكمه فهو سنة مستحبة ، ويمكن للشخص أن يردده سواء كان طاهرًا أو محدثًا أو جنبًا أو حائضًا ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (مَن قالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّداءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُودًا الذي وعَدْتَهُ، حَلَّتْ له شَفاعَتي يَومَ القِيامَةِ) رَواهُ حَمْزَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن أبِيهِ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.