حقوق إنسان البرلمان تناقش الشكاوى الواردة إليها.. اليوم

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال الأسبوع الجاري، مجموعة من الاجتماعاتp وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة.

وتعقد اللجنة اليوم الثلاثاء الموافق 31 من يناير 2023، وذلك لبحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

وكانت عقدت اللجنة أمس الاثنين الموافق 30 يناير2023، وذلك لمناقشة موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة)، بدعوة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما عقدت اللجنة الاجتماع الأول أمس الأول الأحد الموافق 29 من يناير 2023، وذلك لمناقشة موضوع أزمة عدم توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة على الطرق والأرصفة والمواصلات (كود الإتاحة) بحضور السفيرة مشيرة خطاب - رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتورة إيمان كريم - المشرفة على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.