سويلم: الاتفاق مع ألمانيا لإعداد دراسات عن نظم الري الحديث في مصر

التقى الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة.

ورحب الدكتور سويلم بالسفير والوفد الموافق له، مشيدا بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى؛ مؤكدا على رغبته في استمرار هذا التعاون المتميز، وحرصه على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة ، ومن جانبه عبر السيد هارتمان عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات التعاون بين مصر وألمانيا طبقاً لنتائج اللقاء الذى عُقد بين الدكتور سويلم و سينجا سولزى وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وما تلاها من توقيع اتفاق مع الجانب الألماني في شهر نوفمبر الماضى لتطبيق تجربة لتنفيذ أعمال تأهيل للترع والمساقى بمحافظة البحيرة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

كما تم الاتفاق أيضاً على التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والألماني لإعداد دراسات فنية عن استخدام نظم الرى الحديث في مصر بديلاً عن الرى بالغمر ، وتقييم هذا التحول من كافة النواحى المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتم التباحث خلال اللقاء حول الدور الذى يُمكن أن يقوم به الجانب الألماني في دعم مشاريع المياه ذات الأولوية ، بما يُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية خاصة في مجال حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول .

وأوضح الدكتور سويلم أنه سبق تنفيذ عدد (١١) مشروع في مجال الموارد المائية في إطار التعاون بين مصر وألمانيا ، من أبرزها "مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية" ، "مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية" ، "مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مساحة ٥٥٠ ألف فدان بترعتى المحمودية وميت يزيد" ، "مشروع تطوير الرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ" ، "إحلال وتجديد محطات الرى والصرف" ، "البرنامج القومى للصرف" بتمويل من بنك التعمير الألماني.

وفى إطار التحضير لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده في شهر مارس المقبل تطرق السفير الألماني للمساعى القائمة نحو حث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص للمياه ، وهو الأمر الذى لاقى ترحيباً من الوزير .

وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابق بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ، والتي تُعد نقطة البداية لإتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ، معرباً عن أمله في مشاركة ألمانيا في دعم هذه المبادرة الهامة والتي ستُساهم بلا شك في التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ في الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية .

وأكد على إستعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة هذه المبادرة ، مشيراً لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة ، وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا .

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