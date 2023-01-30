بنسبة نجاح 85.9% .. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنسبة نجاح بلغت ٨٥.٩٪ من المتقدمين للامتحانات.
وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ ٩ آلاف و٢٣٦ طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان ٩ آلاف و١٦٠ طالبًا وطالبة ، حيث بلغ عدد الناجحين ٧آلاف و٨٤٠طالبًا وطالبة علي مستوي المحافظة. بدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم اعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الاعدادية، لافتا الي تلقي التظلمات اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين.
حضر اعتماد النتيجة كل خالد أبو سلمه مدير التعليم الاعدادى، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الإبتدائي، عادل يحي ، رئيس لجنة النظام والمراقبة، عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.