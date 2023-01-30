تنفيذ ندوات تثقيفية بمراكز الشباب في شمال سيناء لمكافحة الإدمان.. الأربعاء المقبل

تبدأ مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، تنفيذ برنامج ندوات تثقيفية لمكافحة الإدمان بمراكز الشباب اعتبارا من بعد غدا الأربعاء.

وذلك من خلال الاستراتيجية التي تم وضعها بالتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والصحة بشمال سيناء للعام الجديد 2023 م. لمحاربة الإدمان بين الشباب.، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة. بالمحافظة.

وأشار الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة ، إلى أنه تم وضع استراتيجية مشتركة بين الشباب والرياضة والصحة للعام الجديد ، تقوم على التخطيط والتنظيم للمحافظة على الصحة العامة للشباب والنشء من خلال مراكز الشباب والرياضة.

مجموعة من البرامج الصحية

ومن جانبه.. أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة على أنه تم وضع مجموعة من البرامج الصحية للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات بمراكز الشباب، والتركيز على إجازة نصف العام الدراسى في محاربة الإدمان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، مشيراً إلى دور مراكز الشباب في المشاركة المجتمعية لنشر الوعى الصحي والوقائى بين الشباب .

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إلى أن الإدمان أصبح ظاهرة تهدد الشباب والمجتمع وخصوصا في مرحلة المراهقة، وأنه طبقا لاستراتيجية التعاون بين الشباب والرياضة والصحة سيتم بذل المزيد من الجهد لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والمخدرات وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع .

