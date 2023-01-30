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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية يكشف تطورات جديدة في ملف أزمة السد الإثيوبي

السد الإثيوبي
السد الإثيوبي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، قضية السد الإثيوبي، وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا»، وبما يحافظ على هذه المصالح وفقًا لقواعد القانون الدولي، والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم تناول قضية ليبيا والسودان، وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي نعمل سويًا على التغلب عليها، وبالتأكيد مواجهة الإرهاب والتطرف من ضمن الأولويات الرئيسية، نعمل سويًا من أجل عقد لجنة اقتصادية مشتركة، خلال هذا العام، بمناسبة الاحتفال بمئوية العلاقات.

وتابع: «هذا يزداد أهمية في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي ليست على مصر منفردة ولكن تواجه الكثير من الدول النامية في العالم ونتطلع أن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات».

السد الاثيوبي مصالح الأطراف الأجواء الاقتصادية القانون الدولي

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