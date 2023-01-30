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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: ختام برنامج تدريبي على التفصيل والحياكة.. وحملات تفتيشية بالوادى الجديد

مكتب العمل
مكتب العمل

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد الإختبارات النهائية للدورة التدريبية التى تم تنفيذها علي مهنة التفصيل والخياطة بمكتب عمل الفرافرة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقرية اللواء صبيح لعدد 15 متدربة، وأستكملت الحملات التفتيشية المشتركة من خلال ( مكاتب التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية) على الشركات بشرق العوينات لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد ، في تقريره الذى تلقته الوزارة  أنه في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى واستحداث برامج تدريبية تتواءم مع متطلبات سوق العمل ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اختتمت المديرية الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة والتي تم تنفيذها من خلال مكتب عمل الفرافرة بجمعية تنمية المجتمع بقرية اللواء صبيح لـ 15 متدربة وتأهيلهم للدخول لسوق العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه قامت المديرية بعمل سلسلة من الحملات التفتيشية المشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي ، ومكاتب السلامة والصحة المهنية على الشركات العاملة بشرق العوينات للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها ، وتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 12  لسنة 2003 واستيفاء نسبة ال 5 ٪ طبقاً للقانون 10 لسنة 2018 .

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القوى العاملة مديرية القوى العاملة مكتب عمل الفرافرة الوادى الجديد حملات تفتيشية

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