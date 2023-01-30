بعد جلسة مطولة| رئيس النواب مشيدا بوزير النقل: إجاباته اتسمت بالموضوعية والمنهجية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، التى عُقدت اليوم الاثنين، بعد مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب والموجهة إلى وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، على أن يتم عقد الجلسة القادمة غدا الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس النواب: "أشيد بما أدلى به وزير النقل من ردود على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، حيث اتسمت ردوده بالموضوعية والمنهجية وتناولت الردود بصورة موضوعية وتفصيلية تبين إنجازات وزارة النقل، وهو النهج الذى نود أن تتبعه باقى الوزارات".

ومازح رئيس مجلس النواب الأعضاء فى ختام الجلسة، قائلا لهم: "روحوا اتعشوا بقى وناموا لو حد سألكم قولولهم كنتوا معايا..هتتسألوا فى البيوت النهاردة".