ماهر همام: الجيل الحالي من لاعبي الأهلي قادر على تحقيق إنجاز بالمونديال

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن النادي الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ويستطيع تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج " البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الأهلي يستطيع تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب مع السويسري مارسيل كولر لأنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وتابع:"من وجهة نظري أن الجيل الحالي من لاعبي الأهلي قادر على تحقيق إنجاز بالمونديال واحتلال مركز متقدم في المونديال عن الأعوام السابقة ".