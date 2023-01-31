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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آليات استغلال المخلفات والمتبقيات الزراعية لصناعة الأعلاف والأسمدة.. تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بـوزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بحصر الزراعات المتبقية على مستوى الجمهورية، من أجل الاستفادة منها، باستخدام أنسب السبل والوسائل.

وأضاف علاء عزوز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى الفضائية"، أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة، لتحديد الزراعات المتبقية والمخلفات الزراعية، وآليات استخدامها بشكل أنسب، متابعا: “عملنا على استخدام تلك المتبقيات لصناعة الأعلاف”.

وتابع: “لدينا أنواع مختلفة من المتبقيات الزراعية، جزء يمكن استخدامه لتغذية الحيوانات وجزء آخر يتم استخدامه لصناعة الأسمدة”، مشددا على أن تلك الخطوات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة وتعظيم دخل الفلاح.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل، لاستغلال المخلفات والمتبقيات الزراعية.

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