عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمطار زايد الدولي..

الإمارات.. وصول الدفعة الـ 16من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

جرحي فلسطينيون
جرحي فلسطينيون

 أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ بوصول الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، والتي تضم 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقاً من عائلاتهم.

وأشارت الوكالة الإماراتية الي انه وعقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وستقدم المستشفيات في دولة الإمارات للمصابين ولمرضى السرطان أعلى مستويات الرعاية الصحية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

يصل لـ 38 جنيها|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. خبير يوضح

حسن المستكاوي يعلق على تأهل الأهلي والترجي لنهائي دوري الأبطال

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

ترشيحاتنا

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة بيومى فؤاد

الدولار بـ47.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في تعاملات اليوم| فيديو

«الصحة» تستقبل 48 مليونا و847 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية

عيار 24 بـ3542 جنيها| تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 27/4/2024

دينا الشربيني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حالة الطقس اليوم السبت.. والأرصاد تحذر من الأمطار| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجاوز الربع مليون.. سعر فستان أنغام في حفلها بالعاصمة الإدارية

فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور يثير ضجة| سعره خرافي

فولكس فاجن تخطط لغزو سوق السيارات الكهربائية الصيني والتحالف مع شركات التكنولوجيا

البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ