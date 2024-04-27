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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تنهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط لتقطع موجة خسائر استمرت أسبوعين، متلقية الدعم من المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتا، أو 0.34%، لتبلغ عند التسوية 83.85 دولار للبرميل.  كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.55%، لتبلغ عند التسوية 89.50 دولارا للبرميل.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.85% خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام القياس العالمي بنسبة 2.53%.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية، في وقت سابق من يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وهو ما يتوافق مع الزيادة في الشهر السابق.

وفي الأشهر الـ 12 حتى مارس، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% بعد ارتفاع بنسبة 2.5% في فبراير. وكانت الزيادة في الشهر الماضي متماشية على نطاق واسع مع توقعات الاقتصاديين.

لدى بنك الاحتياطي الفدرالي هدف التضخم بنسبة 2٪. ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقرر له الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى جديد له منذ 34 عامًا مقابل الين يوم الجمعة، مدعومًا جزئيًا ببيانات التضخم الأميركية.

وأسهمت المخاوف بشأن الإمدادات في دعم الأسعار مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

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