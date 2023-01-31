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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منتدى التميز الهندسي يطلق مبادرة لتوطين صناعة التشييد وإيجاد فرص تصديرية لمواد البناء

صدى البلد

اعلنت الدكتورة نيفين عبد الخالق مؤسس والمدير التنفيذي لمنتدى التميز الهندسي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، انطلاق النسخة العاشرة من المنتدى يوم 8 مارس المقبل بفندق نايل ريتز كارلتون.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، أنه سيتم تدشين مبادرة ايدنا في ايدك في النسخة العاشرة وهي مبادرة من اجل دعم توطين الصناعات فى قطاع التشييد والبناء وايجاد شراكات دولية لنقل التكنولوجيا الى مصر فى عدد من الصناعات التى تحتاج الى تكنولوجيا حديثة.

واوضحت أن المبادرة تسهم من ناحية أخرى فى خلق فرص تصديرية من خلال التعاون مع الوكلاء والشركاء الافارقة للاعتماد على منتجات الصناعات المعمارية المصرية فى انجاز مشروعات القارة خاصة الدول التى لديها مشروعات قائمة وتركز المبادرة على تفعيل قانون افضلية المنتج المصرى لتحفيز الاعتماد عليه فى انجاز المشروعات لتوفير العملات الاجنبية بجانب تحفيز الشركاء الافارقة على الاعتماد على المنتج المصرية للاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وتلك الدول وهو ما يخلق مزايا تفضيلية للمنتج المصري.

ولفتت إلي أن مبادرة ايدنا في إيدك تلقي دعم من عدد من المصنعين والمطوريين العقاريين والمؤسسات والجهات المعنية وعلى رأسها جمعية رجال الأعمال المصريين وتطوير مصر وادفا للتطوير العقارى ومكتب صبور الاستشارى و المنزلاوي جروب وعدد من الجهات والمؤسسات الاخرى .

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