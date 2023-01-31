الأردن.. قرار حكومي مرتقب بشأن شهر رمضان

أفادت وسائل إعلام اردنية بأن رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة بصدد إصدار قرار بشأن أمر الدفاع والمتعلق بعدم حبس المدين.

وارجع مصدر حكومي أردني تمديد العمل بقرار وقف حبس المدين تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين خاصة واننا في فصل الشتاء.

ولم يكشف المصدر عن تعديلات قد تصدر في قانون أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 مثل تخفيض للمبلغ الذي يترتب عليه الحبس من 100 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني قد قرر، الشهر الماضي تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023.