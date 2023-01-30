نرفض كل أشكال العنف .. الأردن يدين حادث تفجير مسجد باكستان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، التفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور في باكستان.

وأسفر الانفجار عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات، وأكدت الوزارة في بيان رسمي ، تضامن الأردن مع حكومة وشعب باكستان.

ونوهت الوزارة عن رفضها لكافة أشكال العنف والإرهاب، وخاصة تلك التي تستهدف دور العبادة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان قد أعلن حاكم إقليمي باكستاني، ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي هز مسجدًا في مدينة بيشاور، اليوم الاثنين، حيث وصل عدد القتلى إلى 32 شخصًا و150 مصابا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.

وقال صديق خان، المسؤول البارز في شرطة بيشاور، إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وأوضح مسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز" أن معظم القتلى في تفجير مسجد بيشاور من رجال الأمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن شرطيين لقيا مصرعهما وأصيب أكثر من 70 شخصا، اليوم الاثنين، إثر انفجار في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.

وقال سيكاندر خان المسؤول بالشرطة لـ"رويترز" "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن عدة أشخاص تحته".