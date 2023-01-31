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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

السفير الإسباني ووزير الرياضة يسلمان الجوائز للفائزين بمبادرة "كن رائد أعمال مبدع"

صدى البلد

استضاف ألبارو ايرانثو السفير الإسباني لدى مصر في منزله، حفل تسليم شهادات الفائزين في مسابقة "كن رائد أعمال مبدع"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك لتسليط الضوء على الفائزين الأربعين الذين تم تصفيتهم من بين 100 مشترك في المسابقة.

ويساعد مشروع "كن رائد أعمال مبدع" على تنمية أفكار المشتركين التجارية، من خلال المزيد من خدمات الحضانة وتطوير الأعمال، إذ يأتي المشروع تحت رعاية ألبارو ايرانثو سفير إسبانيا لدى مصر، ووزارة الشباب والرياضة.

وأقامت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) أمس الاثنين حفل توزيع الجوائز للفائزين الأربعين في مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، حيث تم اختيار الفائزين الأربعين من بين 100 متسابق نهائي، وسيتم تزويدهم بالحضانة وخدمات تطوير الأعمال والتواصل مع الشركاء الماليين.

وحضر الحفل رئيسة مكتب التعاون الإسباني في مصر، إيفا سواريز ليوناردو، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الشباب والتعاون الإسباني.

وهنأ السفير ألفارو إيرانزو غوتيريز سفير إسبانيا لدى مصر، الأربعين متأهل إلى التصفيات النهائية، كما أشاد بإبداعهم وشغفهم، وإصرارهم على النجاح، مما يدل على روح المبادرة المزدهرة بين الشباب المصري.

وأضاف "ألبارو“ أن التنمية الاقتصادية الشاملة، وقابلية التوظيف هما الأولوية للتعاون الإسباني في مصر، حيث يكون هناك اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الأخضر.

وأشاد السفير بدور وزارة الشباب والرياضة وجهودها في تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث كان هناك عدد كبير من النساء الفائزين مثل الرجال.

وعبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالاحتفال واستكمال المرحلة الأولى من مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، التي ركزت على الشباب الذين يمتلكون أفكارا ملهمة تستحق الدعم، وتوجه إلى إطلاق الشركات الناشئة التي ستدعم الاقتصاد الوطني المصري، مشيرًا إلى تطلعه للمزيد من الدعم والتعاون مع إسبانيا.

وقالت منال جمال وكيل الوزارة، إن مبادرة "كن مبدعا لريادة الأعمال" طورت وقدمت حزمًا تدريبية شاملة لريادة الأعمال لحوالي 2000 طالب جامعي وخريج ممن يطورون أفكارًا تجارية تتناسب بكفاءة مع الأولويات الاقتصادية لمصر، مع التركيز على النمو الأخضر والصناعي.

وجاءت مجموعات التدريب شاملة، حيث تضمنت المهارات المطلوبة لأصحاب المشاريع، مثل اختيار الشركاء، القيادة الإدارية، العلامات التجارية، التسويق، وتصميم نماذج الأعمال والإدارة المالية بالإضافة إلى مهارات العرض التقديمي.

وتم اختيار المشاريع من قبل لجنة تحكيم ضمت مجموعة من المتخصصين من الوكالات الشريكة لمبادرة رواد النيل، كما أعرب أسامة حسن، الفائز بهذه النسخة من المشروع، عن امتنانه للتعاون الإسباني ووزارة الشباب والرياضة في إطلاق هذه المبادرة.

وأكد "أسامة“ خلال حديثه أن المبادرة ساعدته على تغيير عقليته، وتطوير مهارات ريادة الأعمال الحاسمة لديه، مثل كيفية إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص به لتقديم الخدمات لمجتمعه في أسوان.

وأضاف أن المشروع يركز أيضًا على التكنولوجيا، والتي تتماشى مع الاقتصاد الرقمي سريع التطور اليوم.

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