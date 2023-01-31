عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال استثمار في المستقبل

رياض الأطفال
رياض الأطفال

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال يسعى لتهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك عن طريق الانتقال التدريجي من جو الأسرة إلى المدرسة، بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام، وتكوين علاقات إنسانية مع المعلم والزملاء، وممارسة أنشطة التعليم التي تتفق واهتمامات الطفل ومعدلات نموه في شتى المجالات.

txt

خبير يكشف كيفية تطور مراحل الذكاء والابتكار برياض الأطفال

txt

خبير يوضح أهمية الاستثمار في عقول الاطفال بمرحلة الحضانة

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن مرحلة رياض الأطفال تتسم بالنمو السريع وحدوث التغييرات مقارنة مع غيرها من مراحل الحياة؛ حيث يكون لدى الأطفال الصغار في السنوات الأولى شغف وفضول لمعرفة العالم المحيط بهم، وتنمية قدرتهم على تعلم اللغات، والعلاقات الاجتماعية والعاطفية، والشعور بالهوية والانتماء، فهذه الجوانب الأساسية من التنمية تمثل الأساس لحياة الاطفال بمرحلة رياض الأطفال.

وأعلن الخبير التربوي، أن الهدف من مرحلة رياض الأطفال ليس تعلم القراءة والكتابة أو إعطاء الطفل مواد تعليمية مثل اللغة العربية والدين والرياضيات، لأن هذا الهدف سيتم تحقيقه في المرحلة الدراسية اللاحقة، لكن ما يجب أن نعنى به هو تنمية قدرة الطفل على النطق والتعبير السليم وتدريبه على الانتباه والاستماع والتقاط المعلومات وقضية حبه للقراءة والمعرفة وتنمية قدراته الحركية والعضلية ورعاية وتنمية حواسه الخمس واستخدامها استخداما سليماً.

وشدد الدكتور حسن شحاتة، على ضرورة الاهتمام باللغة العربية فى سن رياض الأطفال، لما لها من أثر فى إشباع احتياجات الطفل لغويا، والتعبير المباشر عما يشعر به ويتطلع إليه.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تنمية مهارات الطفل الفكرية والجسدية على حد سواء، أمر في غاية الأهمية، كما أن إضافة النشاطات المتمثلة في الألعاب أو الأناشيد تعمل على قابلية الأطفال في تقبل والتقاط الأشياء بسرعة واكتساب المعلومات، فتكون الروضة بذلك أساساً يمهد لانتقاله إلى المدرسة الابتدائية بشكل سلس، نفسياً وعقلياً واجتماعياً.

مرحلة رياض الاطفال تهيئة الطفل التعليم الأسرة المدرسة مرحلة التعليم الأساسى رياض الأطفال السنوات الاولى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته حول كيفية الحصول على منح دراسية مجانية خارج مصر

طريقة الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس.. تعرف عليها

تعرف على موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ حقوق عين شمس

اليوم.. آخر موعد لغلق باب التقدم لـ جائزة خليفة التربوية

ترشيحاتنا

لافروف: 6 مليارات دولار تبادل تجاري مع القاهرة.. وعلاقتنا مع مصر عميقة

أبرزها استخدام الروبل.. شكري: نلجأ إلى عدة آليات لتيسير التعاملات مع روسيا

ليلة غرقت فيها الإسكندرية.. برق ورعد وأمطار تتساقط على مدار 12 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب للتراجع عالميا ومحليا في أسبوع

شكري: واردات القمح من أهم عناصر العلاقة بين مصر وروسيا

شكري: تحدث مع وزير خارجية روسيا عن ضرورة إيجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ