بحضور المحافظ والمحامِ العام.. مديرية أمن سوهاج تُنظم حفلًا بذكرى عيد الشرطة

نظمت مديرية أمن سوهاج، احتفالًا هائلًا بذكرى عيد الشرطة الـ 71، بنادي الشرطة بمدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، وذلك وسط حضور هائل من قيادات المحافظة أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

حضر الحفل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، المستشار عبدالناصر تايب، رئيس محكمة سوهاج الإبتدائية، المستشار جمال أبو كريشة، رئيس نادي قضاة سوهاج، المستشار أسامة عبدالهادي، المحامِ العام لنيابة جنوب سوهاج الكلية، والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، وبيشوي ممدوح، مدير العلاقات العامة بمكتب المحامِ العام.

حفل عيد الشرطة

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيلم قصير يوضح دور رجال الشرطة البواسل في الحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطنين، ثم كلمة اللواء طارق الفقي واللواء محمد شرباش، وكلمة لفيف من الحضور.

وأكد المستشار أسامة عبدالهادي، المحامِ العام، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن رجال الشرطة البواسل يعملون ليلًا نهارًا تاركين أسرهم وذويهم واضعين أرواحهم على أكففهم؛ من أجل الحفاظ على الأمن العام بشوارع مصرنا الحبيبة.

وأرسل "عبدالهادي"، تهانيه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُتمنيًا أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة أرضًا وشعبًا ونظامًا حاكمًا.