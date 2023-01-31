البرلمان العربي يؤكد أهمية العمل الجماعي ومتعدد الأطراف لمواجهة ظاهرة الإرهاب

أكد النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، على حتمية أن يكون هناك عمل جماعي ومنظم على المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف، من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب، لا سيَّما وأن طبيعة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، تجعل أي دولة بمفردها، مهما كانت إمكاناتها المادية والفكرية، عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد البرلمان العربي المشارك في الاجتماع التنسيقي الثالث للجمعيات البرلمانية بشأن مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدولة قطر.

وقال: "إننا في حاجة ماسة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بتشريعات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف، والتعاون من أجل سد الثغرات القائمة في تشريعات مكافحة الإرهاب على المستوي الوطني".

وأكد "القحطاني" ، في كلمته التي وزعها البرلمان العربي اليوم، أن الاجتماع التنسيقي للجمعيات البرلمانية أصبح آلية هامة لتعزيز الدور الذي تقوم به البرلمانات الإقليمية في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على المشاركة الفاعلة في هذه الآلية المؤسسية باستمرار.

وأضاف "القحطاني" أن البرلمانات، باختلاف مستوياتها الوطنية والإقليمية والدولية، تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال العمل على تطبيق الصكوك والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وخاصة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وترجمتها إلى قوانين وتشريعات وطنية.

وتابع أن البرلمان العربي أولى في أجندة عمله أهمية كبيرة لتعزيز دور البرلمانيين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، انطلاقاً من ركيزتين رئيسيتين، أولاهما الإيمان التام بأن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تكون أمنية وعسكرية فقط، ولكنها حرب فكرية وتنموية بالأساس، والأخرى أن مكافحة الإرهاب مسئولية تشاركية، لا تستطيع الحكومات بمفردها أن تتصدى لها مهما كانت لديها من أدوات القوة الصلبة بمفهومها التقليدي، وإنما للبرلمانات دور مهم في هذا المجال.

وأشار إلى انخراط البرلمان العربي في مبادرات دولية متعددة الأطراف في هذا المجال، فضلاً عن دخوله شراكات طويلة الأمد مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تدشين مبادرة "نداء الساحل"، لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، التي يقودها البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية لمجموعة دول الساحل الخمس.