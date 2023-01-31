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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب وبينين يبحثان تعزيز التعاون العسكري

صدى البلد

استقبل الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، الجنرال دو بريغاد فركتيو غباغيدي، قائد القيادة العامة للقوات المسلحة لبنين.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية بأن مباحثات المسؤوليْن، تناولت التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المغربية والقوات المسلحة لبنين.

وأشاد المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة لبنين بعلاقات الصداقة والتضامن الفعال، والثقة المتبادلة التي تربط المغرب و بنين.

وأضاف البيان، بأن التعاون العسكري بين الجيشين، الذي انطلق منذ سنوات التسعينات، يرتكز، أساسا، على تاهيل العسكريين من بنين بالمدارس ومراكز التاهيل التابعة للقوات المسلحة المغربية، سواء بالنسبة للتاهيل الأولي والمستمرة أو التعليم العسكري العالي.

وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتوسيع التعاون العسكري ليشمل مجالات أخرى، مجددين التعبير عن رغبتهما في مواصلة النهوض بهذا التعاون الثنائي.
 

قائد المنطقة الجنوبية الرباط القوات المسلحة المغربية القوات المسلحة لبنين المغرب

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