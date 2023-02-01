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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس أسوان: بلحاج رحل بموافقة أيمن الرمادي

بلحاج
بلحاج

تحدث الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن إتمام صفقة انتقال أحمد بلحاج لاعب الفريق إلى صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك.


وقال الشافعي صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه الشكر للجنة الكرة بنادي أسوان، على الجهد المبذول ورحيل أحمد بلحاج عن أسوان جاء بعد موافقة أيمن الرمادي المدير الفني" .


وأضاف: "على المستوى الرسمي لم يتحدث أحد معنا بشأن أحمد بلحاج سوى الزمالك، وفضلنا إعارته مقابل 4 ملايين جنيه، مع وجود بند يتيح بأحقية الشراء لنادي الزمالك" .


وعن مستقبل أيمن الرمادي مع الفريق وحقيقة العرض العراقي المُقدم له قال: "أيمن الرمادي مستمر مع أسوان لنهاية الموسم فهو ابن من أبناء النادي، وكل الأمور مستقرة داخل النادي"
 

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