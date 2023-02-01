صرف معاشات فبراير لـ 10.7 مواطن من جميع منافذ الصرف.. اليوم

بدأ اليوم صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣ ل 10.7 مستحق من أصحاب المعاشات من جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلي atm وفروع بنك ناصر ومكتب البريد ومن خلال منافذ فورى".

وشهدت فروع بنك ناصر ومكاتب البريد استعدادات مكثفة وعملية تنظيمية لتيسير صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣ للمستحقين ، كما وضعت كافة الجهات الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية الصرف .

وقالت وزارة التضامن الاجتماعى انها تتابع عمليات صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣، من فروع بنك ناصر الاجتماعى، كما ان هناك لجنة تتابع عمليات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.7 مستحق .

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات اللازمة خلال صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣ من جميع منافذ الصرف وفروع بنك ناصر الاجتماعى، مشيرة إلى أن بنك ناصر الان يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم والخدمات المتنوعة فى البنك بشكل أسرع وميسر .

وكشف موظف بريد مكتب منشية الصدر ، أنه فى كل شهر بيتم وضع كافة الترتيبات اللازمة وتوفير كافة المبالغ المطلوبة لصرف المعاشات ، مشيرا إلى أن الثلاثة ايام الأولى مع بداية كل شهر تشهد زحام شديد على مكتب البريد .

ويضع بنك ناصر الاجتماعى، الاستعدادات النهائية وتوفير المبالغ المطلوبة وتنظيم عمليات دخول المواطنين وذلك لمنع التزاحم والتكدس وتيسير عمليات صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣ لكل المستحقين من أصحاب المعاشات.

كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآليatm بشكل يومي، وذلك بجميع المناطق على مستوى الجمهورية لتوفير السيولة حتى يتمكن المواطنين أصحاب المعاشات من صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣ .

من جانب أخر تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عمليات صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٣ كما تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش شهر فبراير من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعى والبريد وتقديم كافة التسيسرات اللازمة للمواطنين أصحاب المعاشات.



الجدير بالذكر كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،قد قررت العام الماضى الغاء نظام الشرائح الذى وضعته في زمن فيروس كورونا بسبب منع التزاحم وتطبيق الاشتراطات الاحترازية اثناء صرف معاش كل شهر وقررت السماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر من جميع منافذ الصرف المتوفرة وفروع بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويا، كما قدرت تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.