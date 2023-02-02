بنتصل عشوائي بالناس.. حبس عصابة النصب الإلكتروني

قررت نيابة البساتين، حبس عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك"، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد الأشخاص قرر بتضرره من مالك هاتف "محدد" لإيهامه بأنه من موظفى خدمة عملاء بأحد البنوك والحصول على بياناته بدعوى تحديث بيانات بطاقته الإئتمانية والاستيلاء على مبلغ مالى من حسابه الخاص ، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والمنيا أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص أمكن ضبط 4 من المتهمين ، وبحوزتهم مبلغ مالى وعدد 8 هواتف محمولة بداخلهم شرائح لشركات الهواتف المحمولة المختلفة .

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب التواصل معهم هاتفياً "أرقام عشوائية" بإستخدام خطوط الهواتف حيازتهم والنصب عليهم "بذات الأسلوب" والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية عن طريق تحويلها إلى محافظ إلكترونية ، وكذا إجراء عمليات شراء لسلع مختلفة عبر "الانترنت" وعقب إستلام تلك السلع يتم التصرف فيها بالبيع وتحويلها لمبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهم ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 11 واقعة نصب بإجمالى مبلغ 171,000 ألف جنيه .

بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.