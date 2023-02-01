النائب تيسير مطر: دعم الدولة المالي للأحزاب ليس بدعة

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن نحو ٤٢ حزبا سياسيا وهي عدد أعضاء تحالف الأحزاب يؤيدون تعديل قانون الأحزاب السياسية.

ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، في معرض حديثه خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن التعديل كان على رأس مطالبهم المقدمة ضمن رؤية متكاملة للحوار الوطني.

ولفت مطر ، أنه يعبر عن رأى كافة الأحزاب السياسية الممثلة داخل التحالف، وأن التعديل الذي يستهدفونه قائم على فكرة تعديل قانون الأحزاب الحالي وليس إعداد قانون جديد للأحزاب.

وبحسب رئيس حزب إرادة جيل، فإن ملف الدعم المالي للأحزاب أحد الأفكار المطروحة بقوة على مائدة الحوار الوطني، لافتًا إلى أن هذه القضية التي تستهدف دعم الدولة ماليًا للأحزاب تمثل مطلبًا لغالبية الأحزاب السياسية، قائلًا: دعم الدولة المالي للأحزاب ليس بدعة، وهناك دول أوروبية تقدم دعما ماليا للأحزاب.

وذكر مطر أن هناك أحزاب فاعلة وموجودة في الشارع السياسي وهناك أحزاب أخرى ليست فاعلة نتيجة لمجموعة من التحديات التي تواجهها.