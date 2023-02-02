أهل كرم.. قرية شبرا النخلة بالشرقية تطلق مبادرة "التسويقة الإسبوعية" مجانا

الشراقوة أهل كرم عبارة عندما تقال لابد ان ترتبط بأبناء محافظة الشرقية وأهلها وخاصة انه معروف عنهم الكرم بين جميع أبناء الجمهورية علي مدي العصور وتعاقب الأزمان فدائما الجود والكرم هو شعارهم وظهر ذلك واضحا بين أبناء قرية شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وخاصة عقب إطلاقهم مبادرة "التسويقة الأسبوعية".

وعن تفاصيل المبادرة أكد "محمد خليل" أحد أبناء القرية ان الموضوع يعود الي قرابة الثلاثة سنوات عندما قام المسئولين عن جمعية شباب الخير للتنمية بشبرا النخلة بتوفير مبلغ مالي يتم تقديمه كل يوم إثنين من كل أسبوع علي المستحقين من أبناء القرية وغير القادرين لشراء التسويقة الأسبوعية من خضار ومستلزمات من سوق القرية.

وأضاف "محمد خليل" انه مع إرتفاع الأسعار قرر المسئولين عن الجمعية بالتنسيق مع وحدة التضامن الإجتماعي بالقرية المساهمة أكثر في دعم المستحقين والغير قادرين عن طريق شراء الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة من سوق الجملة والقيام بتعبئتها في أكياس تحتوي علي "طماطم وبسلة وبطاطس وخيار وفلفل وشطة وخضراوت أخري وفاكهة متنوعة " وتوزيعها علي أبناء القرية.

واستكمل "خليل" ان الهدف من تلك المبادرة هو تخفيف العبء عن كاهل المستحقين وتقديم نموذج لجميع أبناء محافظة الشرقية والمحافظات الأخري للمساهمة في تقديم العون للمحتاجين وإتخاذ تلك المبادرة كنموذج للإقتداء به.

وأختتم "محمد خليل" ان الجميع يساهم في تلك المبادرة من أبناء القرية فلكل شخص دور محدد فهناك مجموعة تقوم بالتسوق من سوق الجملة بكميات كبيرة ومجموعة أخري تقوم بتعبئة الأكياس بالتعاون مع أطفال القرية ومجموعة أخري تقوم بالتوزيع مشيرا الي ان الجمعية تتنوع أنشطتها الخدمية والخيرية.

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