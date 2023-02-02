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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح لوتس تكنولوجي للاكتتاب العام بسعر 5.4 مليار دولار

طرح لوتس تكنولوجي
طرح لوتس تكنولوجي للاكتتاب العام بسعر 5.4 مليار دولار

طرحت شركة لوتس تكنولوجي للاكتتاب العام بعد اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) L Catterton Asia Acquisition Corp في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة عند 5.4 مليار دولار.

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طرح لوتس تكنولوجي للاكتتاب العام بسعر 5.4 مليار دولار

تمتلك الشركة البريطانية شراكة تصنيعية مستمرة مع مجموعة جيلي الصينية، وتستفيد من قدرتها السنوية البالغة 150.000 سيارة في مدينة وهان بالصين، ومن الآن فصاعدًا ستركز لوتس تكنولوجي على البحث والتطوير والتوزيع للمركبات الكهربائية على مستوى العالم.

طرح لوتس تكنولوجي للاكتتاب العام بسعر 5.4 مليار دولار

تعمل لوتس تكنولوجي كقسم للتكنولوجيا والمبيعات والتسويق في شركة صناعة السيارات الصينية، وتقول إنها ستفتح آفاقًا جديدة في الكهربة والتكنولوجيا المستقبلية، ولعبت دورًا مهمًا في إنشاء سيارة Lotus Eletre SUV الكهربائية بالكامل، حيث قدمت عدد كبير من الأجزاء الإلكترونية عالية الجهد المستخدمة في انتاج السيارات الكهربائية بالإضافة إلى أول نظام LiDAR قابل للنشر في العالم ونظام برمجيات مطور ذاتيًا.

طرح لوتس تكنولوجي للاكتتاب العام بسعر 5.4 مليار دولار

من خلال اكتمال عملية الدمج ، سيتم إدراج لوتس تكنولوجي في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "LOT".

 

قال الرئيس التنفيذي لشركة لوتس تكنولوجي، Qingfeng Feng، في بيان صحفي: "هذا وقت مثير بالنسبة لشركة لوتس تكنولوجي حيث نعمل على تقديم أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل لدينا ، وتطبيق خبراتنا الابتكارية والهندسية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية الفاخرة"، وجدنا شريكًا له سجل حافل ليس فقط في بناء علامات تجارية متميزة مميزة وخلق قيمة للشركات من خلال الاستفادة من خبرة المستهلك في جميع أنحاء العالم ، ولكن أيضًا طرحها في الأسواق العامة وتعزيز تطورها على المدى الطويل".

 

 

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