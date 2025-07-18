محافظة القاهرة: 4 عمال روبابيكيا سبب انهيار عقار مصر القديمة

أوضحت محافظة القاهرة أسباب انهيار عقار في حي مصر القديمة مكون من 3 طوابق .

وقالت محافظة القاهرة ، إن العقار مكون من طابق أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخال من السكان؛ لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم.

وأضافت: تسلل 4 عمال(روبابيكيا) في محاولة للحصول على أخشاب العقار؛ فانهار المنزل عليهم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقي العلاج.

محافظ القاهرة

يتابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال قوات الحماية المدنية في التعامل مع العقار المنهار بحي مصر القديمة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقار 9 أ أهل الراية من شارع أبو السعود بحي مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .